Попри це, очільниця столиці Франції заявляла, що атлетам з цих країн не будуть раді в Парижі. У відповідь "запорєбриком" висловили своє обурення та навіть вимагали перенести змагання в іншу країну.

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Припинення воєнних дій під час ОІ-2024

На тлі підвищеного напруження президент Франції Еммануель Макрон виступив зі своєю ініціативою щодо припинення вогню в усіх чинних воєнних конфліктах, які тривають у світі, на час проведення Олімпійських ігор. Задля реалізації цього плану він розраховує на допомогу лідера Китаю.

Ми працюватимемо над олімпійським перемир'ям. Для допомоги ми намагатимемося залучити багатьох наших партнерів. За кілька тижнів Париж відвідає голова КНР, я попрошу його допомогти. Олімпійські ігри принесуть багато користі з дипломатичного погляду,

– заявив Макрон.

До слова. Раніше Еммануель Макрон зізнавався, що очікує атаки на Францію під час Олімпійських ігор з боку Росії.

Нагадаємо, що майбутня літня Олімпіада стане 33-ю в історії. Церемонія запалювання олімпійського вогню відбудеться вже 16 квітня.