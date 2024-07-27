Українська делегація феєрично виконала "Червону руту" на церемонії відкриття Олімпіади: відео
27 липня 2024, 12:00Читать новость на русском
Джерело:НОК України
У п'ятницю, 26 липня, у Парижі розпочалася довгоочікувана Олімпіада-2024. Тисячі спортсменів презентували свої країни на церемонії відкриття турніру.
26 червня відбулася офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Попри сильну зливу, представники України яскраво презентували нашу країну на заході.
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Українці виконали "Червону руту" на човні
Пропливаючи Сеною українська делегація заспівала відому пісню Володимира Івасюка "Червона рута".
"Червона рута" у виконанні української делегації: дивіться відео
Нагадаємо, що прапороносцями України були Еліна Світоліна та Михайло Романчук.