Українська делегація феєрично виконала "Червону руту" на церемонії відкриття Олімпіади: відео

27 липня 2024, 12:00
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Джерело:

НОК України

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі розпочалася довгоочікувана Олімпіада-2024. Тисячі спортсменів презентували свої країни на церемонії відкриття турніру.

26 червня відбулася офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Попри сильну зливу, представники України яскраво презентували нашу країну на заході.

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Українці виконали "Червону руту" на човні

Пропливаючи Сеною українська делегація заспівала відому пісню Володимира Івасюка "Червона рута". 

"Червона рута" у виконанні української делегації: дивіться відео

Нагадаємо, що прапороносцями України були Еліна Світоліна та Михайло Романчук.

Автор: Валерія Фургалець