26 червня відбулася офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Попри сильну зливу, представники України яскраво презентували нашу країну на заході.
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Українці виконали "Червону руту" на човні
Пропливаючи Сеною українська делегація заспівала відому пісню Володимира Івасюка "Червона рута".
"Червона рута" у виконанні української делегації: дивіться відео
Нагадаємо, що прапороносцями України були Еліна Світоліна та Михайло Романчук.