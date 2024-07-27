26 червня відбулася офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Попри сильну зливу, представники України яскраво презентували нашу країну на заході.

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Українці виконали "Червону руту" на човні

Пропливаючи Сеною українська делегація заспівала відому пісню Володимира Івасюка "Червона рута".

"Червона рута" у виконанні української делегації: дивіться відео

Нагадаємо, що прапороносцями України були Еліна Світоліна та Михайло Романчук.