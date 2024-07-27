26 июня состоялась официальная церемония открытия Олимпийских игр-2024. Несмотря на сильный ливень, представители Украины ярко презентовали нашу страну на мероприятии.

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Украинцы исполнили "Червону руту" на лодке

Проплывая по Сене украинская делегация спела известную песню Владимира Ивасюка "Червона рута".

"Червона рута" в исполнении украинской делегации: смотрите видео

Напомним, что знаменосцами Украины были Элина Свитолина и Михаил Романчук.