26 июня состоялась официальная церемония открытия Олимпийских игр-2024. Несмотря на сильный ливень, представители Украины ярко презентовали нашу страну на мероприятии.
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Украинцы исполнили "Червону руту" на лодке
Проплывая по Сене украинская делегация спела известную песню Владимира Ивасюка "Червона рута".
"Червона рута" в исполнении украинской делегации: смотрите видео
Напомним, что знаменосцами Украины были Элина Свитолина и Михаил Романчук.