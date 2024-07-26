26 червня о 20:30 розпочалася офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Прапороносцями України стали Еліна Світоліна та Михайло Романчук, пише 24 канал.

Читайте також Онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі

Вихід українських спортсменів на церемонії відкриття Олімпіади-2024

По приїзду на церемонію відкриття турніру, українську делегацію дуже тепло зустріли біля місця посадки на човен.

Зустріч представників України: відео

Напередодні офіційної презентації України, НОК опублікував фото українських спортсменів на човні, які були напоготові, щоб плисти Сеною.



Українські спортсмени перед презентацією України / Фото НОК України

Також НОК показав прапороносців України – Еліну Світоліну та Михайла Романчука.



Еліна Світоліна та Михайло Романчук / Фото НОК України.

Марта Костюк у своїх соцмережах також поділилася фото з церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.



Дар'я Білодід, Михайло Романчук, Еліна Світоліна та Марта Костюк / Фото зі сторіс Марти Костюк

Трошки пізніше НОК опублікував відео з човна, де українська делегація прямує Сеною.

Українці пливуть Сеною: дивіться відео

А згодом відбувся і офіційний вихід України. Наші спортсмени гучно вигукували: "Україна".

Офіційний вихід України на церемонії відкриття Олімпіади-2024: дивіться відео

Відзначимо, що змагання Олімпіади-2024 розпочнуться 27 серпня. Офіційним транслятором є Суспільне.