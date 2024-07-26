26 червня о 20:30 розпочалася офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Прапороносцями України стали Еліна Світоліна та Михайло Романчук, пише 24 канал.
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Вихід українських спортсменів на церемонії відкриття Олімпіади-2024
По приїзду на церемонію відкриття турніру, українську делегацію дуже тепло зустріли біля місця посадки на човен.
Зустріч представників України: відео
Напередодні офіційної презентації України, НОК опублікував фото українських спортсменів на човні, які були напоготові, щоб плисти Сеною.
Українські спортсмени перед презентацією України / Фото НОК України
Також НОК показав прапороносців України – Еліну Світоліну та Михайла Романчука.
Еліна Світоліна та Михайло Романчук / Фото НОК України.
Марта Костюк у своїх соцмережах також поділилася фото з церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.
Дар'я Білодід, Михайло Романчук, Еліна Світоліна та Марта Костюк / Фото зі сторіс Марти Костюк
Трошки пізніше НОК опублікував відео з човна, де українська делегація прямує Сеною.
Українці пливуть Сеною: дивіться відео
А згодом відбувся і офіційний вихід України. Наші спортсмени гучно вигукували: "Україна".
Офіційний вихід України на церемонії відкриття Олімпіади-2024: дивіться відео
Відзначимо, що змагання Олімпіади-2024 розпочнуться 27 серпня. Офіційним транслятором є Суспільне.