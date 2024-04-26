Президент Європейської конфедерації фехтування Джорджіо Скарсо заявив, що росіяни та білоруси не візьмуть участь у змаганнях на Олімпіаді-2024. Жоден з представників ворожих країн не з'явився на кваліфікаційний турнір в Люксембурзі.
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Росіяни та білоруси не змагатимуться у фехтуванні
Джорджіо Скарсо повідомив, що "нейтральні" спортсмени не пройшли європейські кваліфікації і не пояснили причину своєї відсутності.
На жаль, немає ні російських, ні білоруських спортсменів. Дата подачі заявок пройшла. Причина їхньої відсутності невідома, офіційного листа з поясненням не було,
– розповів президент конфедерації.
Російські фехтувальники у 2023 році відкинули "формат повернення", запропонований Міжнародним олімпійським комітетом, щоб бути допущеними до міжнародних змагань, через що, ймовірно, вони вирішили бойкотувати олімпійські кваліфікаційні змагання.
Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня по 11 серпня в Парижі. Раніше Еммануель Макрон зізнавався, що очікує атаки на Францію під час Олімпійських ігор з боку Росії. Як мінімум прогнозуються інформаційні атаки. Також французькі правоохоронці вже заарештували 16-річного юнака за підозрою у підготовці теракту на Іграх.