Президент Європейської конфедерації фехтування Джорджіо Скарсо заявив, що росіяни та білоруси не візьмуть участь у змаганнях на Олімпіаді-2024. Жоден з представників ворожих країн не з'явився на кваліфікаційний турнір в Люксембурзі.

Читайте також Олімпіада потребує безпеки: Франція просить Грецію допомогти з ППО на час Ігор

Росіяни та білоруси не змагатимуться у фехтуванні

Джорджіо Скарсо повідомив, що "нейтральні" спортсмени не пройшли європейські кваліфікації і не пояснили причину своєї відсутності.

На жаль, немає ні російських, ні білоруських спортсменів. Дата подачі заявок пройшла. Причина їхньої відсутності невідома, офіційного листа з поясненням не було,

– розповів президент конфедерації.

Російські фехтувальники у 2023 році відкинули "формат повернення", запропонований Міжнародним олімпійським комітетом, щоб бути допущеними до міжнародних змагань, через що, ймовірно, вони вирішили бойкотувати олімпійські кваліфікаційні змагання.

До слова. Нещодавно голова Федерації фехтування Росії Ільгар Мамедов заявив, що жоден російський фехтувальник не поїде на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня по 11 серпня в Парижі. Раніше Еммануель Макрон зізнавався, що очікує атаки на Францію під час Олімпійських ігор з боку Росії. Як мінімум прогнозуються інформаційні атаки. Також французькі правоохоронці вже заарештували 16-річного юнака за підозрою у підготовці теракту на Іграх.