Франція попросила позичити грецьку систему протиповітряної оборони на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Це пов'язано з тим, що якусь частину своїх ЗРК французи передають Україні.
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Франція хоче позичити в Греції ППО
Французька влада подала запит на передачу зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale грецьких ВПС. Контакти між Афінами і Парижем на дипломатичному рівні розпочалися ще в листопаді минулого року, але, судячи з усього, поки не принесли результатів.
Французи пропонують дві схеми передання комплексу. Перший передбачає безпосереднє розгортання грецьких Військово-повітряних сил, другий – позику самого ЗРК на період, довший за тривалість Олімпійських ігор.
Олімпійські ігри 2024 відбудуться у столиці Франції Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Російські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях, але тільки в нейтральному статусі.