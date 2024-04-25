Франція попросила позичити грецьку систему протиповітряної оборони на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Це пов'язано з тим, що якусь частину своїх ЗРК французи передають Україні.

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Франція хоче позичити в Греції ППО

Французька влада подала запит на передачу зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale грецьких ВПС. Контакти між Афінами і Парижем на дипломатичному рівні розпочалися ще в листопаді минулого року, але, судячи з усього, поки не принесли результатів.

Французи пропонують дві схеми передання комплексу. Перший передбачає безпосереднє розгортання грецьких Військово-повітряних сил, другий – позику самого ЗРК на період, довший за тривалість Олімпійських ігор.

Важливо. Прохання Франції пов'язане з тим, що вона збирається передати якусь частину своїх ЗРК Україні, а тому потребує допомоги для забезпечення ППО на час Ігор.

Олімпійські ігри 2024 відбудуться у столиці Франції Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Російські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях, але тільки в нейтральному статусі.