Про таку загрозу владу попередила місцева розвідка. Ба більше Франція вже попросила низку країн направити до себе військових, щоб гарантувати безпеку.

До теми Французька розвідка попереджає про можливі теракти під час церемонії відкриття Олімпіади-2024

Перший тривожний дзвінок

З'явилися перші підтвердження, що загроза є реальною. Французькі правоохоронці заарештували 16-річного юнака за підозрою у підготовці теракту на Іграх.

Хлопець привернув до себе увагу поліції своїми повідомленнями в телеграмі. Він намагався придбати матеріали для виготовлення поясу з вибухівкою. Також він писав, що хоче померти смертю мученика в ім'я терористичної організації ІДІЛ.

Повідомляється, що юнак був заарештований 23 квітня в будинку своїх батьків на сході Франції у Верхній Савої. Слідчі виявили в нього рукописи, серед яких була присяга вірності "Ісламській державі".

У підозрюваного вилучили смартфон та відправили на експертизу. Вже у відділі поліції він зізнався, що хотів здійснити теракт під час Олімпіади з застосуванням гвинтівки та поясу з вибухівкою. Юнак заявив, що його метою був діловий район Ла-Дефанс. Після нападу він хотів померти під кулями поліціянтів.

Наразі прокуратура розпочала попереднє розслідування за звинуваченням в "участі в терористичній злочинній спільноті з метою підготовки злочинів, пов'язаних із нападами на людей".

Важливо. Раніше про небезпеку на Олімпійських іграх також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. Він очікує на атаку від Росії, щонайменше, інформаційну.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 триватиме з 26 липня по 11 серпня. У програмі Ігор заплановані змагання у 32 видах спорту.