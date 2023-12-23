Пролетіли, як фанера над Парижем: російських кіннотників не буде на Олімпіаді-2024
Джерело:FEI
Російські та білоруські спортсмени не братимуть участь у змаганнях з кінного спорту на Олімпійських іграх-2024. Навіть рішення МОК не допомогло представникам країн-агресорів опинитися в Парижі.
Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) повідомила, що російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь в Олімпіаді-2024. Про це йдеться в офіційній заяві організації.
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Чому росіян та білорусів не допустили до змагань з кінного спорту
Своє рішення федерація пояснила тим, що, починаючи з 2 березня 2022 року, російські та білоруські спортсмени не брали участі в турнірах під егідою FEI. Таким чином, вони не заробили необхідних рейтингових балів для участі в Олімпійських іграх.
"Згідно з Олімпійською кваліфікаційною системою кінного спорту, індивідуальна кваліфікація забезпечується Олімпійським рейтингом FEI з конкуру, виїздкою та триборством, що охоплює період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.
Оскільки російські та білоруські спортсмени не брали участь у змаганнях FEI з 2 березня 2022 року, представники цих країн не братимуть участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року", – йдеться у повідомленні FEI.
Що відомо про допуск росіян до Ігор-2024
- Нагадаємо, що на початку грудня МОК ухвалив скандальне рішення допустити спортсменів з російським та білоруським паспортом до Олімпіади-2024.
- Представники країн-агресорів виступатимуть там в нейтральному статусі під білим прапором. Будь-яка символіка Росії та Білорусі буде заборонена в Парижі-2024. Вони будуть представлені лише в індивідуальних змаганнях, а до командних їх не допустили
- Наразі відомо про участь 11 нейтральних атлетів: 6 росіян і 5 білорусів.
- Точно відомо, що росіяни та білоруси не змагатимуться в легкій атлетиці. Про це запевнив президент World Athletics Себастьян Коу.