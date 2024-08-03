Українські фехтувальниці на чолі з Харлан вийшли у півфінал Олімпіади-2024

На літніх Олімпійських іграх в Парижі триває восьмий ігровий день. Жіноча збірна України з фехтування на шаблях серед претендентів на один з комплектів нагород у командному турнірі.

Українську команду представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. У 1/4 фіналу українками протистояла збірна Італії, пише 24 Канал.



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Як виступили українські фехтувальниці

Першою вийшла на доріжку Ольга Харлан, яка здобула перемогу у суперницю. Лідерку збірної підтримали її партнерки по команді – Аліна Комащук та Олена Кравацька.

Згодом італійки зуміли зрівняти рахунок та навіть вийти вперед. Та все ж наші дівчата довели командний поєдинок до перемоги.

Українська команда фехтувальниць вийшла у півфінал командного турніру, який розпочнеться о 16:20.

Нагадаємо, збірна України раніше здобула дві нагороди на Олімпійських іграх в Парижі. На рахунку наших спортсменів: "срібло" Сергія Куліша у стрільбі з пневматичної гвинтівки, "бронза" Ольги Харлан" у фехтуванні на шаблях. У медальному заліку Україна посідає 41 місце.