В Парижі продовжуються 33-ті літні Олімпійські ігри. З 26 липня по 11 серпня спортсмени майже з усіх країн світу визначать долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Бех-Романчук у фіналі Олімпійських ігор-2024: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 2 серпня

Розклад на 3 серпня

У cуботу, 3 серпня, відбудеться сьомий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 26-ти видах спорту. Із них аж 16 будуть з медалями на кону:

  • теніс, одиночний розряд (чоловіки)
  • теніс, одиночний розряд (жінки)
  • теніс, парний розряд (чоловіки)
  • фехтування, командна шабля (жінки)
  • стрільба, скит (чоловіки)
  • стрільба, пістолет 25 метрів (жінки)
  • плавання, 100 метрів батерфляєм (чоловіки)
  • плавання, 200 метрів комплексом (жінки)
  • плавання, 800 метрів вільним стилем (жінки)
  • плавання, естафета 4 х 100 метрів комплексним стилем (мікст)
  • спортивна гімнастика, вільні вправи (чоловіки)
  • спортивна гімнастика, кінь (чоловіки)
  • спортивна гімнастика, опорний стрибок (жінки)
  • легка атлетика, штовхання ядра (чоловіки)
  • легка атлетика, десятиборство (чоловіки)
  • легка атлетика, 100 метрів (чоловіки)
  • легка атлетика, потрійний стрибок (жінки)
  • легка атлетика, естафета 4х400 метрів (мікст)
  • бокс, до 60 кілограмів (жінки)
  • академічна гребля, одиночки (чоловіки)
  • академічна гребля, одиночки (жінки)
  • академічна гребля, вісімки (чоловіки)
  • академічна гребля, вісімки (жінки)
  • стрільба з лука, індивідуальний розряд (жінки)
  • настільний теніс, одиночний розряд (жінки)
  • кінний спорт, командна виїздка, переїздка
  • бадмінтон, парний розряд (жінки)
  • серфінг (чоловіки)
  • серфінг (жінки)
  • парусний спорт, віндсерфінг (чоловіки)
  • парусний спорт, віндсерфінг (жінки)
  • велоспорт, шосейні велогонки, група (чоловіки)
  • стрибки на батуті (чоловіки)
  • стрибки на батуті (жінки)
  • парусний спорт, скіф (чоловіки)
  • парусний спорт, скіф (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 3 серпня буде представлена у восьми видах спорту. П'ять з них можуть принести нашій країні медаль. Особливі сподівання покладаємо на Марину Бех-Романчук (потрійний стрибок), а також гімнастів Іллю Ковтуна (вільні вправи) та Олега Верняєва (вправи з конем).

Не менше віриться і у жінок-шаблісток в командному фехтуванні. Наше тріо представить Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кравацька. У свою чергу в шосейній велогонці візьме участь Анатолій Будяк

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 3 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
10:00 Стрільба, скит (ж) Ірина Маловічко
12:00 Велоспорт, шосейні велогонки, група (ч) Анатолій Будяк
12:30 Плавання, 1500 метрів вільним стилем (ч) Михайло Романчук
14:00 Фехтування, командна шабля (ж) Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька
16:30 Гребний слалом, екстрим-слалом (ж) Вікторія Ус
16:30 Спортивна гімнастика, вільні вправи (ч) Ілля Ковтун
18:15 Спортивна гімнастика, кінь (ч) Олег Верняєв
21:20 Легка атлетика, потрійний стрибок (ж) Марина Бех-Романчук

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

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  • ютуб-канал Суспільне Спорт