Неочікуваний результат: Україна опинилася поза подіумом Олімпіади-2024 з художньої гімнастики

У суботу, 10 серпня, на Олімпійських іграх в Парижі відбулися фінальні змагання з художньої гімнастики у груповому багатоборстві. Українські спортсменки були серед претенденток на один з комплектів нагород.

Українські гімнастки блискуче виступили у кваліфікації. Наші дівчата посіли третє місце та пробилися до фіналу змагань, пише 24 Канал.

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Фатальні помилки у фінальному виступі

За комплект медалей у груповому багатоборстві боролися вісім команд. Суперницями українок були гімнастки з Болгарії, Італії, Франції, Китаю, Ізраїлю, Узбекистану та Азербайджану.

За програмою змагань спортсменки змагалися у вправах з п'ятьма обручами, а також з трьома стрічками та двома м'ячами. У складі нашої команди виступали Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Марія Височанська.

Після першої вправи українки отримали від суддів оцінку – 36.550 балів. Підопічні Ірини Дерюгіної опинилися на другій сходинці проміжної таблиці та реально претендували на один з комплектів нагород.

За виконання вправи трьома стрічками та двома м'ячами українки заробили 29.150 балів. На жаль, окремі помилки не дозволили нашим гімнасткам поборотися за медалі.

Сумарно українки набрали 65.700 балів та завершили виступ на Олімпійських іграх на сьомому місці.

Олімпійськими чемпіонками стали гімнастки з Китаю, "срібло" дісталося ізраїльським спортсменкам, а "бронза" – італійкам.

Художня гімнастика. Групове багатоборство

1. Китай — 69.800

2. Ізраїль — 68.850

3. Італія — 68.100

...

7. Україна — 65.700

Нагадаємо, що наразі на рахунку збірної України одинадцять олімпійських медалей: три золота, чотири срібні та чотири бронзові. Ще одну нагороду гарантувала Ірина Коляденко у вільній боротьбі.