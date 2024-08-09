В Парижі наближаються до завершення Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу продовжують визначати долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 10 серпня

У суботу, 10 серпня, відбудеться передостанній ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 21-му виді спорту і кожен із них буде з медалями на кону:

футбол (жінки)

баскетбол (чоловіки)

пляжний волейбол (чоловіки)

волейбол (чоловіки)

волейбол (жінки)

гандбол (жінки)

водне поло (жінки)

легка атлетика, 800 метрів (чоловіки)

легка атлетика, 5000 метрів (чоловіки)

легка атлетика, естафета 4х400 метрів (чоловіки)

легка атлетика, марафон (чоловіки)

легка атлетика, стрибки у висоту (чоловіки)

легка атлетика, 1500 метрів (жінки)

легка атлетика, 100 метрів з бар'єрами (жінки)

легка атлетика, метання списа (жінки)

легка атлетика, естафета 4 х 400 метрів (жінки)

важка атлетика, більше 102 кілограмів (чоловіки)

важка атлетика, 102 кілограми (чоловіки)

важка атлетика, 81 кілограм (жінки)

бокс, до 57 кілограмів (чоловіки)

бокс, до 75 кілограмів (чоловіки)

бокс, до 57 кілограмів (жінки)

вільна боротьба, до 74 кілограмів (чоловіки)

вільна боротьба, до 125 кілограмів (чоловіки)

вільна боротьба, до 62 кілограмів (жінки)

тхеквондо, більше 80 кілограмів (чоловіки)

тхеквондо, більше 67 кілограмів (жінки)

стрибки у воду, вишка 10 метрів (чоловіки)

синхронне плавання, довільна програма (дуети)

гребний спринт, байдарки-одиночки 1000 метрів (чоловіки)

гребний спринт, байдарки-одиночки 500 метрів (жінки)

гребний спринт, каное-одиночки 200 метрів (жінки)

сучасне п'ятиборство, лазер-ран (чоловіки)

художня гімнастика, групове багатоборство

гольф, особистий залік (жінки)

настільний теніс, командний розряд (жінки)

велоспорт, трекові велогонки, медісон (чоловіки)

брейкінг (чоловіки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 10 серпня буде представлена у восьми видах спорту. При цьому у п'яти з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль.

З півфіналів почнуть виступи Олексій Середа (стрибки у воду), а також Марія Повх, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (гребний спринт). В разі успіху вони потраплять у фінали, які пройдуть у той же день.

У легкій атлетиці стрибати у висоту буде Олег Дорощук. А під кінець дня Марина та Владислава Алексіїви візьмуть участь у змаганнях з синхронного плавання.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 10 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 11:00

16:00 Стрибки у воду, вишка 10 метрів (ч) Олексій Середа 11:30

14:40 Гребний спринт, байдарки-одиночки 500 метрів (ж) Марія Повх 12:00 Вільна боротьба, до 97 кілограмів (ч) Мураз Мчелідзе – Ібрагім Чіфтчі 12:40

14:40 Гребний спринт, каное-одиночки 200 метрів (ж) Людмила Лузан, Анастасія Рибачок 14:30 Сучасне п'ятиборство, особистий залік (ж) Валерія Пермикіна 17:00 Брейкінг, бі-бої (ч) Олег Кузнецов (Kuzya) 20:00 Легка атлетика, стрибки у висоту (ч) Олег Дорощук 20:30 Синхронне плавання, довільна програма, дуети Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва

Читайте також Додаткова мотивація: скільки грошей зароблять українські спортсмени за медалі на Олімпіаді-2024

Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: