Украинские гимнастки блестяще выступили в квалификации. Наши девушки заняли третье место и пробились в финал соревнований, пишет 24 Канал.
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Роковые ошибки в финальном выступлении
За комплект медалей в групповом многоборье боролись восемь команд. Соперницами украинок были гимнастки из Болгарии, Италии, Франции, Китая, Израиля, Узбекистана и Азербайджана.
По программе соревнований спортсменки соревновались в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами. В составе нашей команды выступали Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Мария Высочанская.
После первого упражнения украинки получили от судей оценку – 36.550 баллов. Подопечные Ирины Дерюгиной оказались на второй строчке промежуточной таблицы и реально претендовали на один из комплектов наград.
За выполнение упражнения тремя лентами и двумя мячами украинки заработали 29.150 баллов. К сожалению, отдельные ошибки не позволили нашим гимнасткам побороться за медали.
Суммарно украинки набрали 65.700 баллов и завершили выступление на Олимпийских играх на седьмом месте.
Олимпийскими чемпионками стали гимнастки из Китая, "серебро" досталось израильским спортсменкам, а "бронза" – итальянкам.
Художественная гимнастика. Групповое многоборье
- 1. Китай - 69.800
- 2. Израиль - 68.850
- 3. Италия - 68.100
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- 7. Украина - 65.700
Напомним, что на счету сборной Украины одиннадцать олимпийских медалей: три золота, четыре серебряных и четыре бронзовые. Еще одну награду гарантировала Ирина Коляденко в вольной борьбе.