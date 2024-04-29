На тлі інформації про нібито змову з Україною, президент МОК зазнає постійного інформаційного тиску з боку росіян. Також російські спортивні чиновники принижують та погрожують МОК.

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Томас Бах попереджає росіян

Президент МОК Томас Бах наголосив на тому, що Росія здійснила "кричуще порушення" олімпійської хартії, коли включила до свого складу анексовані території України. Це стало однією з головних причин санкцій.

Невелика кількість російських спортсменів зможуть змагатися в Парижі як "нейтральні", за умови, що вони не заявляли про публічну підтримку вторгнення в Україну і не пов'язані з силовими структурами.

Будь-який російський спортсмен, який висловлював політичні погляди на ігровому полі, включаючи знак "Z", який став символом війни, може бути виключений. Негайно буде відкрита дисциплінарна процедура і вжиті необхідні заходи або санкції,

– заявив Томас Бах.

Зокрема він додав, що це може призвести до негайного виключення з Олімпіади.

Цікаво, що сам Бах разом із МОК допустили росіян до Олімпійських ігор, але тепер він змінює свою риторику щодо представників ворожої держави. Хоча раніше стверджував, що спортсмени не повинні страждати через рішення політиків.

Важливо! Томас Бах перебуває на останньому році свого другого і останнього чотирирічного терміну, згідно з правилами МОК.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня по 11 серпня в Парижі. Раніше Еммануель Макрон зізнавався, що очікує атаки на Францію під час Олімпійських ігор з боку Росії. Як мінімум прогнозуються інформаційні атаки. Також французькі правоохоронці вже заарештували 16-річного юнака за підозрою у підготовці теракту на Іграх.