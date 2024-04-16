Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 26 липня. Наразі розглядається дві локації проведення офіційної частини. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.
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Плани В і С на випадок загрози терористів
Вперше в історії відкриття літніх Олімпійських ігор відбудеться на річці Сена. Майже 10500 спортсменів на човнах пропливуть по 6-кілометровому маршруту.
За церемонією відкриття з берегів Сени спостерігатимуть 300 тисяч глядачів. Проте місце проведення можуть змінити через терористичну загрозу. Втім, до цього готові організатори Олімпіади.
Про існування плану В і С розповів Емманюель Макрон. Він зазначив, що у випадку небезпеки церемонію перенесуть на стадіон "Стад де Пренс". Однак це буде традиційний початок Ігор.
Це того варте. Те, чого терористи хочуть перш за все, — це не дати нам мріяти. Ми дамо собі кошти, щоб провести дуже грандіозну церемонію відкриття,
– заявив Макрон.
Олімпіада-2024: останні події
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- Організатори звернулися до 45 країн надіслати кілька тисяч персоналу до Парижа.
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- 16 квітня у Греції відбулась церемонія запалення олімпійського вогню. До старту змагань залишилось 100 днів.