Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 26 липня. Наразі розглядається дві локації проведення офіційної частини. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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Плани В і С на випадок загрози терористів

Вперше в історії відкриття літніх Олімпійських ігор відбудеться на річці Сена. Майже 10500 спортсменів на човнах пропливуть по 6-кілометровому маршруту.

За церемонією відкриття з берегів Сени спостерігатимуть 300 тисяч глядачів. Проте місце проведення можуть змінити через терористичну загрозу. Втім, до цього готові організатори Олімпіади.

Про існування плану В і С розповів Емманюель Макрон. Він зазначив, що у випадку небезпеки церемонію перенесуть на стадіон "Стад де Пренс". Однак це буде традиційний початок Ігор.

Це того варте. Те, чого терористи хочуть перш за все, — це не дати нам мріяти. Ми дамо собі кошти, щоб провести дуже грандіозну церемонію відкриття,

– заявив Макрон.

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