Марія Саккарі – Марта Костюк 1:0 (6:4, 6:7(5), 4:6)

Марта Костюк успішно пройшла до 1 /8 фіналу, де змагалася з Марією Саккарі. Перша ракетка України боролася за вихід у чвертьфінал Олімпіади-2024, пише 24 канал.

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Програний перший сет

На початку українка не змогла втримати перевагу і віддала суперниці чотири гейми.

Під час дев'ятого гейму Костюк знову зробила брейк на подачі Саккарі. Але десятий гейм забрала гречанка і партія завершилась з рахунком 6:4 на користь восьмої ракетки світу.

Впевнене закінчення у запеклій боротьбі

Другий сет видався доволі рівним. Обидві виходили вперед і обмінювалися брейками, а мінімальна перевага була за Мартою. Згодом Саккарі змогла зрівняти рахунок, а пізніше перевели гру на тайбрейк, за результатами якого Костюк перемогла.

У третьому сеті тенісистки знову обмінювалися моментами. Ключовим моментом матчу став четвертий гейм на подачі Саккарі. Вона відіграла три брейкпоінти, але українка дотиснула суперницю та мала перевагу 3:1. Перша ракетка України перемогла з рахунком 6:4.

Матч тривав майже три години.

Відзначимо, що Марта Костюк має зіграти ще у парному розряді разом з Даяною Ястремською.

У чвертьфіналі одиночного розряду українка зустрінеться з Донною Векіч, яка в 1/8 фіналу вибила другу ракетку світу Коко Гофф.