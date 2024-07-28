Лулу Сун – Марта Костюк 0:2 (4:6, 3:6)

У першому раунді суперницею Марти Костюк була представниця Нової Зеландії Лулу Сун. Напередодні Олімпіади 55-та ракетка світу стала сенсаційною чвертьфіналісткою Вімблдону, пише 24 Канал.

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Костюк пробилася до 1/16 фіналу

Тенісистки вперше зустрілися на корті. У першому сеті між суперницями зав'язалася запекла боротьба. Після восьми геймів рахунок був рівний – 4:4. Та все ж Марта зуміла схилити партію на свою користь – 6:4.

Другий сет Костюк ледь не завершила з бубликом. Українка впевнено вела в рахунку після чотирьох геймів – 4:0. Новозеландка зуміла відіграти три поспіль гейми. Однак на більше Лулу Сун не спромоглася. У підсумку Марта завершила сет на свою користь – 6:3.

Нагадаємо, що Костюк дебютує на Олімпійських іграх. У 1/16 фіналу Олімпіади українка зіграє проти переможниці матчу Клари Бюрель та Катерини Синякової.

Раніше до 1/16 фіналу пробилася Еліна Світоліна, яка впевнено перемогла японку Моюку Учудзіму. На жаль, через біль у горлі знялася з Олімпіади Ангеліна Калініна. Ще одна учасниця від України Даяна Ястремська свій поєдинок теж проведе 28 липня.