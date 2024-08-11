Стало відомо, хто нестиме прапор України на церемонії закриття Олімпіади

Олімпійські ігри – 2024 завершуються в неділю, 11 серпня. Церемонія закриття розпочнеться о 22:00 за Києвом.

На жаль, Україна в останній день Ігор залишилася без медалей. Борець Мураз Мчедлідзе не зміг стати бронзовим призером, поступившись представнику Азербайджану Магомедову Магомедхану.

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Кому дісталася честь нести український стяг на закритті Олімпійських ігор

Прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2024 нестимуть борець Парвіз Насібов і веслувальниця Людмила Лузан. Обоє стали срібними призерами Ігор.

Веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок змагалися у півфіналі каное-двійок. Вони стали срібними призерками у жіночих каное-двійках, випередивши на останніх метрах дистанції представниць Канади. Золото забрали китайці.

До фіналу Олімпіади-2024 на каное-одиночках дівчата не дісталися.

Парвіз Насібов програв представникові Ірану в греко-римській боротьбі. Це його друга срібна медаль, першу Насібов виборов на Олімпіаді в Токіо.

Україна посідає 22 місце у загальному медальному заліку.

Пряму трансляцію закриття Олімпіади дивіться на Youtube-каналі Суспільне Спорт, а також телеканалі Перший, Суспільне Спорт і місцевих телеканалах Суспільного.