Увечері ж відбудеться церемонія закриття Олімпіади у Парижі. Вона розпочнеться о 22:00, повідомляє 24 Канал.

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Що буде відбуватися на церемонії закриття

На церемонії закриття Олімпіади має бути парад прапорів і спортсменів. Також відбудеться церемонія нагородження, гасіння олімпійського вогню та виступи зірок.

Очікується, що на закритті можуть виступити Біллі Айліш, Снуп Дог, Бейонсе та Red Hot Chili Peppers. Головною ж родзинкою стане поява голлівудського актора Тома Круза, яки має стрибнути з 42-метрового даху стадіону "Стад де Франс".

За сценарій закриття відповідає режисер Тома Жоллі, який також організовував відкриття Олімпіади-2024.

Церемонію покаже Суспільне мовлення як офіційний транслятор Ігор-2024. Її можна буде подивитися одразу на декількох платформах:

на телеканалі Суспільне Спорт

на Першому каналі Суспільного мовлення

на місцевих телеканалах Суспільного

на сайті Суспільне Спорт

До слова. За годину до церемонії закриття Олімпіади-2024, о 21:00, відбудеться Олімпійська студія.

Нагадаємо, що на змаганнях у Парижі збірну України представляли 140 спортсменів. Вони змагалися у 23 видах спорту.