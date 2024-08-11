Цього дня атлети будуть змагатися у 9 видах спорту. У кожному з них, звісно ж, на кону стоятимуть олімпійські медалі, пише 24 Канал.

До теми Закриття Олімпійських ігор-2024: розклад всіх медальних змагань на 11 серпня

Хто з України змагатиметься в останній день Олімпіади-2024

Наша країна на Олімпійських іграх 11 серпня буде представлена лише одним спортсменом. Шанси на "бронзу" зберігає Мураз Мчедлідзе у вільній боротьбі в категорії до 97 кілограмів.

Уродженець Дніпра вийде на втішну сутичку проти Ніколааса де Ланге з Південної Африки. У разі перемоги наш атлет змагатиметься в поєдинку за "бронзу" проти азербайджанця Магомедхана Магомедова. Перший бій відбудеться не раніше 12:20 за Києвом.

Де дивитися Олімпіаду-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

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ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 11 серпня