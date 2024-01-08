Російських легкоатлетів не буде на Олімпіаді-2024. Міжнародна асоціація World Athletics не допустила "нейтральних" атлетів до Ігор. З відстороненням змирилася олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ласіцкене обурилася спортивними чиновниками Росії

Титулована легкоатлетка заявила, що не збирається позиватися до Спортивного арбітражного суду (CAS), щоб отримати право змагатися в Парижі.

На думку капітана загарбницької армії, у недопуску росіян винна не війна, яку розпочала її країна, а спортивні чиновники. Вони багато подорожують світом, а про спортсменів не піклуються.

"Я думаю, що мені вже пізно звертатися до CAS, щоби намагатися поборотися за право виступити на Олімпійських іграх у Парижі. Часу залишилося дуже мало, а суди у CAS дуже дорогі. Це я знаю на власному досвіді 2021 року.

По-хорошому, захистом атлетів мають займатись Міністерство спорту, олімпійський комітет та наша федерація. Але вони вкотре не впоралися із цим завданням. Коли спортивні чиновники подорожують світом більше за самих атлетів, це свідчить про те, що в нашому спорті щось не так", – заявила Ласіцкене.

Допустили, але з обмеженням