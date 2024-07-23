Після Вімбілдона Еліна Світоліна взяла перерву на відпочинок. Теніситка розповіла про свої тренування перед Олімпіадою-2024 в Парижі та звідки вона бере натхнення і мотивацію на ігри.
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Мотивація Еліни Світоліної
Тенісистка заявила, що потрібно багато часу на психологічну підготовку. Еліна сказала, що це дуже важливо для неї тому, що в Україні кожен день відбуваються погані речі. Спортсменка в захваті від того, що вона буде представляти Україну на іграх в Парижі.
Я дуже рада, що в мене є можливість потрапити та виступати на Олімпіаді в такий важкий час для нашої країни. Сподіваюся, що зможу підготуватися, тому що у сезоні було дуже багато змагань і Олімпіада одна з них,
– заявила Світоліна.
Еліна також зауважила, що вона завжди пам'ятає про українських хлопців і дівчат, які захищають країну. Вона сказала, що їм дуже важко, в десять разів більше, ніж нам спортсменам, тому потрібно викладатись завжди, заради них.
Світоліна також повідомила, що після Вімблдону в неї були проблеми зі спиною тому вона вирішила відпочити. Зараз спортсменка готова і тренується перед Олімпіадою-2024.
Раніше, тенісистка знялась з турніру WTA 250 в італійському місті Палермо.