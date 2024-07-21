Екстретя ракетка світу Еліна Світоліна після виступу на Вімблдоні знялася з турніру WTA в Італії. Українка перед Олімпіадою надала перевагу відпочинку.

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Світоліна релаксує після виступу на Вімблдоні

Українська тенісистка проводить невеличку відпустку з донькою Скай. Еліна насолоджується відпочинком на Лазуровому березі.

На своїй сторінці в інстаграмі Світоліна опублікувала фото, як вона разом з 1,5 річною донечкою плескаються у басейні та купаються в морі.

Світоліна на відпочинку разом з донькою Скай / фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Еліна Світоліна потрапила до заявки збірної України на участь в Олімпіаді в Парижі. Тенісний турнір в столиці Франції триватиме з 27 липня по 4 серпня.

На Олімпійських іграх в Токіо Еліна Світоліна здобула бронзову медаль в одиночному розряді.