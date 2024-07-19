Еліна Світоліна почала співпрацю з нідерландським тренером Рамоном Слейтером з березня минулого року. Цей період виявився доволі успішним для української тенісистки.

Читайте також Призові перевищили мільйон: скільки заробили на Вімблдоні-2024 українські тенісисти

Несподіване рішення Світоліної

Світоліна подякувала Слейтеру за співпрацю. На думку українки, нідерландець – один з найкращих фахівців тенісу.

Я хотіла повідомити вам усім, що ми з Рамоном Слейтером вирішили припинити наші робочі відносини. Ми чудово провели час, і він допоміг мені стати кращим гравцем. На мою думку, він один із найкращих спеціалістів у тенісі, і я завжди буду вдячна за те, чого ми досягли разом завдяки його і нашим спільним наполегливим зусиллям,

– повідомила Світоліна.

Світоліна оголосила про завершення співпраці з тренером / фото з інстаграму тенісистки

Щодо наступного тренера Світоліна ухвалить рішення найближчим часом. Перед Олімпіадою тенісистка взяла паузу та знялася з турніру WTA в Італії.

Нагадаємо, що на початку минулого року Світоліна повернулася в тур після народження доньки. Під час співпраці зі Слейтером Еліна дійшла до півфіналу Вімблдону 2023, а також чвертьфіналу Ролан Гаррос 2023 і Вімблдону 2024. Також у 2023 році українка виграла турнір WTA 250 у Страсбурзі.