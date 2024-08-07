Покинув Україну через конфлікт з Беленюком: уродженець Харкова вийшов у фінал Ігор-2024

Колишній український борець Семен Новіков гарантував срібну медаль Олімпійських ігор в Парижі. У фіналі він зустрінеться з кривдником Жана Беленюка.

На Олімпійських іграх в Парижі відбулися півфінальні сутички з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів. Колишні конкуренти по збірній України Жан Беленюк та Семен Новіков змагалися у паралельних поєдинках, пише 24 Канал.

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Конкуренти по збірній України могли зустрітися у фіналі Олімпіади

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Беленюк поступився супернику і тепер боротиметься за бронзову медаль. А от Новіков, який з 2023 року представляє Болгарію, пробився у фінал.

26-річний уродженець Харкова переміг угорця Давіда Лошонці з рахунком 3:1. У фіналі Новіков зустрінеться з іранцем Алірезом Мохмадіпіані, який переміг Беленюка.

Нагадаємо, що у 2020 році Семен Новіков у складі збірної України став чемпіоном Європи. На турнірі був відсутній Жан Беленюк, який тоді вже розпочав політичну кар'єру.

Новіков сподівався поїхати на Олімпіаду в Токіо, яку через пандемію перенесли на 2021 рік. Харків'янин пропонував провести відбіркові сутички з Беленюком за право участі в Іграх. Однак до Токіо поїхав Беленюк, де здобув золоту медаль.

У 2023 році Новіков змінив спортивне громадянство. Тоді ж він дебютував за збірну Болгарії.