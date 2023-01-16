Чемпіон Європи-2020 з греко-римської боротьби Семен Новіков дебютував на міжнародному турнірі в якості спортсмена із Болгарії. Тож Україна остаточно втратила спортсмена, який міг представити нашу державу на Олімпійських іграх.

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Світлину з турніру Новіков опублікував у своєму Instagram. На ній атлет вдягнений у борцівське трико із прапором Болгарії.

"Повернувся до справи після півторарічної перерви", – написав Новіков.

Семен Новіков захищає кольори Болгарії / instagram.com/semen_wrestler

Як Новіков змінив громадянство

Для того, щоб атлет змінив спортивне громадянство потрібна згода федерації. За інших умов спортсмен має відбути трирічний карантин і лише тоді зможе виступати за збірну іншої країни.

За словами старшого тренера збірної України з греко-римської боротьби Володимира Шацьких, Новікову не давали дозвіл на зміну громадянства. Проте Міжнародної федерації боротьби скоротила термін дії карантину на півтора роки.

Точкою відліку для Новікова став Індивідуальний кубок світу з боротьби, який проходив у Белграді в грудні 2020 року. Таким чином Семен вже відбув свій термін. Це дозволить Новікову в якості представника Болгарії завоювати путівку на Олімпіаду-2024.