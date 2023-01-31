Томас Бах хоче допускати вбивць до змагань, – Ольга Саладуха розкритикувала очільника МОК

Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха розкритикувала висловлювання очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. А саме щодо можливого допуску росіян до змагань.

З початку повномаштабного вторгнення Росії до України, російських спортсменів майже усюди відсторонили від змагань, а в Росії забрали право приймати міжнародні турніри. Майже рік триває війна, але росіяни починають повертатися до великого спорту. І один з кроків до такого "повернення" зробив Міжнародний олімпійський комітет.

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Ще більше догодити росіянам вирішив очільник МОК Томас Бах. Йому не сподобалася реакція України на те, що росіян можуть допустити до участі в Олімпіаді-2024, навіть і під "нейтральним прапором".

"Ця новина обурила не тільки українців, але й весь цивілізований світ. Усі розуміють, яка йде підтримка Україні, а Томас Бах вирішив поступитися принципами олімпійської хартії. Хоче допускати вбивць до змагань, які несуть мир", – обурилася з цього приводу Ольга Саладуха.

Народна депутатка таке рішення МОК пов'язує з російським лоббі, яке і далі доволі потужне у спорті.

Щодо Томаса Баха, то представники української влади та спорту з цього приводу будуть звертатися до інших країн.

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"Ми будемо звертатися до парламентів інших країн щодо звернення Томаса Баха. Бо це неприпустимо. Нас вже підтримав і польський міністр спорту, естонська віцепрем'єрка. Бачили очільника НОК від Фінляндії, Данії. Поступово всі до нас приєднаються і зрозуміють, що це безглуздя якесь", – розповіла Ольга Саладуха.