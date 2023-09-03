У купальнику на узбережжі: Харлан похизувалась трендовим відео у переддень свого 33-річчя

Українська шаблістка та гордість країни Ольга Харлан не лише перебуває у фехтувальних топах рейтингів. Спортсменка ще й встигає стежити з трендами.

3 вересня фехтувальниця виклала відео із красивого морського узбережжя. Ольга Харлан зняла своє трендове відео у переддень свого дня народження.

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Харлан: Останній день моїх 32 років

4 вересня 2023 року українка святкує свій 33-й день народження.

Олімпійська чемпіонка мило підписала відео в інстаграмі, яким попрощалась зі 32-річчям. Водночас Ольга вкотре показала свою відмінну фізичну форму, а за патріотичний синьо-жовтий купальник окремий респект.

Останній день моїх 32 років. 33, побачимося завтра, вже біжу,

– підписала відео шаблістка.

Трендове відео від Ольги Харлан

У коментарях під відео прихильники та підписники вже почали вітати Ольгу із прийдешнім днем народження. Останні дні 32-річчя стали для Харлан надемоційними. ЧС-2023 у Мілані привернув уваги усього цивілізованого світу до нашої шаблістки, яка відмовилась тиснути руку росіянці.

Ольга перемогла її, висунувши перед Анною Смірновою шаблю. Але та відмовилась доторкатись до неї своєю. Натомість ворожа фехтувальниця подала протест, який не зазнав успіху. Але згодом українку таки дискваліфікували, дали чорну картку.

Це спричинило чималий розголос у суспільстві та змусив FIE перенести усунення Ольги, аби дати їй виступи у команді на ЧС, де Україна стала четвертою. Харлан не стримала сліз після поразки у бронзовому фіналі.

За те Харлан отримала перепустку на Олімпіаду-2024 та змінила світові правила фехтування. Тепер рукостискання не є обов'язковими.

Після повернення в Україну шаблістка розіграла на аукціоні іменну ляльку Барбі, за яку віддали понад 10 тисяч доларів. Усі вони будуть спрямовані на відновлення українських військових.