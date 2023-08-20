З початком війни проти Росії багато українських спортсменів консолідували сили заради допомоги Батьківщині. Більшість із них допомагають фінансово та у гуманітарному плані.

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Однією з найактивніших в цьому питанні є фехтувальниця Ольга Харлан. Спортсменка оголосила про нову акцію заради допомоги бійцям ЗСУ.

Олімпійська чемпіонка у 2020-му році отримала унікальну ляльку Барбі, яка є її прототипом. Ольга вирішила виставити її на благодійний аукціон на всесвітньо відомій платформі eBay.

Гроші з аукціону підуть на реабілітаційну клініку BODRO. Вона займається лікуванням та відновленням українських військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій.

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Нагадаємо, що нещодавно Харлан проявила патріотизм під час чемпіонату світу з фехтування у Мілані. Після перемоги над представницею Росії Анною Смірновою українка відмовилась потиснути руку суперниці.

Як наслідок, Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Харлан та відсторонила її від змагання. Втім пізніше під тиском громадськості бан був знятий, а МОК виділив Ользі вайлдкард на участь в Олімпійських іграх-2024.