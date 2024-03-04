Харлан та компанія їдуть у Париж: українські шаблістки вибороли командну олімпійську ліцензію

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях кваліфікувалась на Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Українки достроково гарантували собі омріяну ліцензію.

На етапі Кубка світу з фехтування в грецьких Афінах жіноча збірна України достроково гарантувала собі олімпійську ліцензію на Ігри-2024. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова захищатимуть честь України в Парижі, пише 24 Канал.

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У Парижі українські шаблістки спробують повторити тріумф Пекіна-2008

На етапі в Афінах Харлан та компанія здобули срібні медалі в командному заліку. Наразі жіноча збірна Україна з фехтування на шаблях входить у четвірку найсильніших команд загального рейтингу, піднявшись із 5-го місця у попередньому рейтинг-листі.

На Олімпіаду-2024 кваліфікуються топ-4 збірні за світовим рейтингом, а також ще 4 найкращі команди – по одній від кожного континенту.

Навіть якщо українки невдало виступлять на останньому кваліфікаційному етапі в бельгійському Сінт-Нікласі, вони все одно поїдуть на Олімпіаду як володарки європейської квоти.

Олімпійські ігри 2024 пройдуть з 26 липня по 11 серпня наступного року у столиці Франції – Парижі. Українки є олімпійськими чемпіонками Пекіна-2008, головною героїнею того тріумфу є саме Харлан.

Нагадаємо, у липні 2023 року МОК прийняв вольове рішення про кваліфікацію Ольги Харлан на особистий турнір шаблісток у межах Олімпійських ігор 2024.