Всього в Лімі Україну представляли 5 шаблісток. Проте до пізніх стадій турніру змогла дійти тільки олімпійська чемпіонка Пекіну-2008, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Бойфренд Харлан видав базу про Путіна, похизувавшись українською мовою: потужне відео

Харлан здобула 31-шу медаль на етапах Кубка світу

Уродженка Миколаєва на турнірі провела 6 поєдинків. Вона стартувала з перемоги над угоркою Ренатою Катоні – 15:6, після чого здобула ще одну впевнену перемогу над італійкою Клаудією Ротілі – 15:8.

В 1/8 фіналу Ольга Харлан змогла втримати камбек француженки Сари Нучі – 15:12, а гарантувала собі медаль, перемігши за вихід у четвірку найкращих ще одну представницю Угорщини Лізу Пустай – 15:11.

Проте титулована українка на цьому не думала зупинятися й змогла взяти верх над американкою Елізабет Тартаковскі з США – 15:12.

У вирішальному поєдинку змагань Ольга Харлан зустрілась з третьою угоркою на етапі в ЛІмі – Катінкою Шугар Баттай. Цей поєдинок став повторенням фіналу тогорічного Кубка світу в Афінах, де українка поступилася з мінімальним рахунком 14:15.

Але в Перу вже була зовсім інша історія. Харлан в обох половинах зустрічі пропустила лише по 3 атаки та без шансів декласувала юну суперницю – 15:6.

Дивіться відео останнього переможного уколу в фіналі

Таким чином українка здобула для себе першу золоту медаль на рівні Кубка світу з 2019 року, яка загалом стала 14-ю в кар'єрі. Окрім цього Ольга у своєму активі має також 8 срібних нагород та дев'ять бронзових.

Важливо. Етап у Лімі став другим у цьому сезоні Кубка світу з фехтування на шаблях. На стартовому етапі в Алжирі Ольга Харлан також не залишилася без медалі, тоді вона стала віцечемпіонкою.