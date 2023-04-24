Робитиму все, аби потрапити на Олімпіаду, – Ольга Харлан про свої плани на Париж

Олімпійська чемпіонка з фехтування плекає надії потрапити на міжнародні змагання. Харлан має свої мотиви.

Українська фехтувальниця впевнена, що український прапор повинен майоріти на Олімпіаді. Ольга Харлан робитиме усе, аби виконати цю "місію".

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Все для благої цілі

Олімпійська чемпіонка раніше вагалася щодо участі у змаганнях, до котрих можуть бути допущенні білоруси та росіяни, проте схоже, що українська фехтувальниця уже прийняла остаточне рішення. Харлан бажає, аби на міжнародному рівні продовжували говорити про Україну, що і мають робити наші спортсмени.

Я ще спортсменка, я ще тренуюсь і виступаю. Попереду, я сподіваюсь, Олімпіада. Робитиму все, щоб туди потрапити. Ми тренуємося з новим старшим тренером в Італії, де зараз безпечно. Робота кипить, готуємося до Олімпійських ігор. Потрібно, щоб наш прапор підіймався, щоб наш гімн лунав, щоб українські спортсмени були й розповідали про Україну. Як не крути, а спортсмени – це також зв’язок із зовнішнім світом. Я за останній рік дала стільки інтерв’ю закордонним ЗМІ, що, напевно, за все життя стільки не давала,

– розповіла Харлан.

Досягнення української фехтувальниці