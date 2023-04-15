Ольга Харлан зазначила, що наразі їй складно прийняти рішення, чи буде вона виступати на міжнародній арені. Також українська фехтувальниця поділилась своїм відношенням до росіян та білорусів.

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Ні туди, ні сюди

Ольга Харлан розповіла, що у фехтуванні існують певні труднощі, які і ускладнюють її рішення. Українська фехтувальниця зазначила, що наразі все мінливе, тому не варто поспішати зі своїм рішенням.

Ми можемо боротися в командних змаганнях на міжнародних стартах, але для мене це якось на половинку. У нас не командний вид спорту, як баскетбол чи гандбол. Ми – фехтувальники, їдемо на особисті змагання, а також на командні. Це треба звикнути до системи, яка буде, якщо їздитимемо на змагання. Не знаю, як я буду думати, як себе поводитиму, бо зараз дуже важко щось вирішувати. Все змінюється кожного дня, як і мій стан,

– розповіла Харлан.

Також українська фехтувальниця переживає за свій авторитет на рівні міжнародних змагань. Харлан вважає, що це не справедливо, що українці, які заслуговують бути на турнірах, не зможуть взяти участь в них, а недостойні росіяни і білоруси вільно будуть змагатися.

Росіян та білорусів для мене не існує.Те, що зараз робиться – це ще гірше для них, бо це бачить увесь світ. По-перше, вони не повинні бути на змаганнях. Ми не можемо боротися, вже так сталося, що їх допустили. Ми повинні розвиватися також, бо якщо зупинитися, то не буде життя взагалі Це дуже важко, і на це треба час. Може пройдуть перші змагання, і вони прийдуть, то я не знаю, як буду реагувати на це. Не знаю, як буду дивитися на те, що мій рейтинг падає або вони приїжджають, а я не там, де заслуговую бути. Ми просто живемо сьогоднішнім днем. Рішення кожного дня й інформація міняються,

– розповіла Харлан.

Варто зазначити, що Ольга встигла добитися успіху в Україні. 32-річна Харлан захистила звання чемпіонки України у фехтуванні на шаблях. На національних змаганнях, що пройшли у Києві, найтитулованіша спортсменка виграла усі дев'ять боїв (п'ять у відборі, чотири – у плей-оф).

Досягнення української фехтувальниці