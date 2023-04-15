Міністерство молоді та спорту прийняло рішення, яке забороняє українцями брати участь у будь-яких змаганнях, де будуть присутні росіяни чи білоруси. Постраждалою може стати і футбольна збірна України.

Варте уваги "Наразі це нічого не змінює": у Міністерстві молоді та спорту України пояснили своє рішення

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Мирон Маркевич вважає ініціативу Мінмолодьспорту абсурдною, оскільки він не розуміє, для чого в жертву приносяться інтереси українських спортсменів. Колишній очільник "синьо-жовтих" запевняє, що потрібно докласти усіх засулись, аби саме білоруси знялися з відбору до майбутнього континентального турніру, а не Україна, яка вже і так достатньо настраждалась.

Я не бачу нічого хорошого у цьому рішенні. Думаю, це неправильно. Чому наші спортсмени мають страждати? Я не знаю, чим керувалося Мінмолодьспорту, коли ухвалювало таке рішення. Потрібно було робити все можливе, щоби білорусів слідом за росіянами теж не допускали до змагань. На це треба було кидати усі сили! Збірна України бере участь у відборі на Євро-2024, нам треба грати!,

– вважає Маркевич.

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