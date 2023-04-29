З прицілом на Олімпіаду: Харлан здобула "бронзу" на турнірі в Сеулі

У південнокорейському Сеулі відбувся етап Гран-прі з фехтування на шаблях. Це перший турнір на шляху до Олімпійських ігор-2024.

На етапі Гран-прі в Сеулі змагалися три українські фехтувальники: Ольга Харлан, Юрій Цап та Андрій Ягодка. Наші спортсмени змогли взяти участь у змаганнях, оскільки росіян та білорусів ще не допустили до турнірів, пише 24 Канал.

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Друга "бронза" в сезоні

Українська шаблістка завдяки 10-му місці у світовому рейтингу одразу потрапила у плей-оф раунд, оминаючи груповий етап. На шляху до півфіналу українка по черзі перемогла француженку Сірілль Рю, медалістку Кубків світу і Гран-прі Шао Які з Китаю, Чжон Інхе з Республіки Корея та призерку чемпіонату світу та Європи угорку Анну Мартон.

У півфіналі суперницею 32-річної українки була француженка Сарі Бальцер, яка займає 5 місце у світовому рейтингу. Ольга непогано розпочала поєдинок, виграючи 9:6. Але надалі Харлан нанесла лише один результативний укол, тоді як Бальцер – дев'ять. У підсумку українська фехтувальниця поступилася з рахунком 10:15.

Таким чином, Харлан здобула другу медаль на рівні Гран-прі в сезоні 2023 року. Нагадаємо, що у січні Ольга виграла "бронзу" на етапі в Тунісі. Загалом на рахунку титулованої шаблістки 27 нагород на турнірах серії Гран-прі.

Зазначимо, що Юрій Цап та Андрій Ягодка припинили виступи на більш ранніх стадіях Гран-прі. Ягодка в 1/8 фіналу поступився французу Себастьєну Патрісу (9:15) та розділив 9-16 місце. А Цап програв у 1/32 фіналу. Він поступився американцю Коліну Гіткоку (13:15).