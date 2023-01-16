Українка не полетіла назад в італійську Болонью, де наразі живе із коханим, без нагород. Ольга Харлан стала третьою, пише 24 канал.

Оце так Костюк розгромила суперницю з російським корінням на старті Australian Open

Шлях Харлан до "бронзи" Гран-прі

Гран-прі у Тунісі розпочалось для української шаблістки дуже яскраво – розгромна перемога над полячкою Сільвою Матущак 15:6. Українка випередила суперницю аж на 9 уколів.

Харлан покрокувала в 1/8 фіналу, де на неї вже чекало протистояння проти Анни Башту з Азербайджану. Із нею теж в Ольги не виникло проблем – 15:8.

Чвертьфінал вже не став "легкою прогулянкою" для української фехтувальниці. Француженка Сара Бальцер зробила створила чимало проблем для Харлан. Ольга на характері здійснила камбек та перемогла з різницею в один укол – 15:14.

Перша поразка на українку чекала у півфіналі Гран-прі. Ця зустріч йшла за схожим сценарієм до її попереднього протистояння проти представниці Франції. Однак цього разу іспанка Люсія Мартін-Португез була кращою на один укол – 14:15. Прикра поразка, яка подарувала Харлан "бронзу" змагань.

Ольга Харлан потрохи повертається на переможний шлях після провальної Олімпіади-2020 у Токіо, коли українка вилетіла з Ігор одразу після першого бою.

"Бронза" у Тунісі стала першою нагородою Харлан на рівні Гран-прі із січня 2020 року, коли Ольга тріумфувала у канадському Монреалі.

Відео фіналів Гран-прі (з 1:21:19 зустріч Харлан з іспанкою)