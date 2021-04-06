Підгрушна прокоментувала зміну тренера у збірній України з біатлону

Лідерка збірної України з біатлону Олена Підгрушна прокоментувала зміну тренера в команді. З нового сезону жіночу збірну України знову буде очолювати словенський фахівець Урош Велепець.

Він може нам багато дати

Підгрушна розповіла, що хотіла працювати з Велепцем у минулому сезоні. Вона зізналася, що разом з Юлією Джимою та своїм тренером Олександром Кравченком обговорювали спільну роботу зі словенським фахівцем.

Дізнайтесь більше Жіноча збірна України з біатлону отримала нового головного тренера

За словами Підгрушної, під час чемпіонату України у Буковелі глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак вів розмову про те, щоб Урош очолив жіночу збірну.

Звісно, я це позитивно приймаю. Вважаю, що він може багато дати як і нам, професійним спортсменам, так і молодим біатлоністкам, які також потрапляють у команду на підготовку до нового сезону,

– прокоментувала Підгрушна повернення Велепця.

Відтак, у новому сезоні Підгрушна тренуватиметься з особистим тренером Олександр Кравченком, який вочевидь буде помічником Уроша Велепця.

На запитання, хто більше керуватиме передсезонною підготовкою, Підгрушна відповіла, що "два в одному".

"Я дуже поважаю обох тренерів, до обох прислухаюсь, обидва мені дуже багато дали, тому, думаю, вони знайдуть спільну мову як потрібно буде мене готувати, і це буде спільна робота", – резюмувала біатлоністка.

Варте уваги Три медалі та прорив Дудченка: підсумки біатлонного сезону для України

Урош Велепець змінить на тренерському містку словака Юрая Санітри. У попередньому сезоні Санітра очолював чоловічу і жіночу команди. З наступного сезону Санітра тренуватиме тільки чоловіків.

Велепець керував жіночою командою України з 2015 до 2018 року. Саме він повіз збірну України на Олімпіаду-2018. Після цього Урош був тренером чоловічої збірної Словенії і особистим наставником українки Юлії Джими. Велепець готуватиме збірну України до Олімпіади-2022.