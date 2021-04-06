Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала смену тренера в команде. С нового сезона женскую сборную Украины вновь будет возглавлять словенский специалист Урош Велепец.

Он может нам много дать

Пидгрушная рассказала, что хотела работать с Велепцем в прошлом сезоне. Она призналась, что вместе с Юлией Джимой и своим тренером Александром Кравченко обсуждали совместную работу со словенским специалистом.

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По словам Пидгрушной, во время чемпионата Украины в Буковеле глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак вел разговор о том, чтобы Урош возглавил женскую сборную.

Конечно, я это положительно принимаю. Считаю, что он может многое дать как и нам, профессиональным спортсменам, так и молодым биатлонисткам, которые также попадают в команду на подготовку к новому сезону,

– Пидгрушная прокомментировала возвращение Велепца.

Следовательно, в новом сезоне Пидгрушная будет тренироваться с личным тренером Александром Кравченко, который очевидно будет помощником Уроша Велепца.

На вопрос, кто больше будет руководить предсезонной подготовкой, Пидгрушная ответила, что "два в одном".

"Я очень уважаю двух тренеров, к обоим прислушиваюсь, оба мне очень много дали, поэтому, думаю, они найдут общий язык как нужно будет меня готовить, и это будет совместная работа", – заключила биатлонистка.

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Урош Велепец сменит на тренерском мостике словака Юрая Санитры. В предыдущем сезоне Санитра возглавлял мужскую и женскую команды. Со следующего сезона Санитра будет тренировать только мужчин.

Велепец руководил женской командой Украины с 2015 до 2018 года. Именно он повез сборную Украины на Олимпиаду-2018. После этого Урош был тренером мужской сборной Словении и личным наставником украинки Юлии Джимы. Велепец будет готовить сборную Украины к Олимпиаде-2022.