Олімпійська чемпіонка Олена Костевич виграла турнір в Німеччині, здолавши сербську медалістку

26 січня 2023, 20:41
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Джерело:

НОК України

Українська стрільчиня Олена Костевич тріумфально виступила на престижному турнірі з кульової стрільби. Досвідчена спортсменка підтвердила свій високий клас.

У німецькому Мюнхені відбувся міжнародний турнір з кульової стрільби H&N Cup. У змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів взяла участь титулована українська спортсменка Олена Костевич.

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Українка перевершила принципову суперницю

У кваліфікації наша спортсменка показала найкращий результат (580). У фіналі Олені протистояла багаторазова медалістка чемпіонатів світу та Європи Хорана Арунович з Сербії.

Українська чемпіонка була точнішою (17:9) за суперницю у вирішальній дуелі і завоювала золоту медаль турніру. Бронзу виборола Каміль Єджеєвські з Франції.

Досягнення Олени Костевич

  • Нагадаємо, Олена Костевич – олімпійська чемпіонка з кульової стрільби у Афінах-2004.
  • Українка тричі вигравала бронзові медалі Олімпійських ігор (двічі в Лондоні-2012 і одна медаль Токіо-2020).
  • Костевич – дворазова чемпіонка світу (2002, 2018) і чотириразова чемпіонка Європи (2015, 2016, 2019, 2022).
  • У 2013 році Костевич здобула золоту медаль Універсіади-2013.

Автор: Сергій Шаховець