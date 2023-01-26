В немецком Мюнхене состоялся международный турнир по пулевой стрельбе H&N Cup. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров приняла участие титулованная украинская спортсменка Елена Костевич.

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Украинка превзошла принципиальную соперницу

В квалификации наша спортсменка показала самый лучший результат (580). В финале Елене противостояла многократная медалистка чемпионатов мира и Европы Хоран Арунович из Сербии.

Украинская чемпионка была точнее (17:9) соперницы в решающей дуэли и завоевала золотую медаль турнира. Бронзу добыла в борьбе Камиль Еджеевски из Франции.

Достижения Елены Костевич