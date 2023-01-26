В немецком Мюнхене состоялся международный турнир по пулевой стрельбе H&N Cup. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров приняла участие титулованная украинская спортсменка Елена Костевич.
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Украинка превзошла принципиальную соперницу
В квалификации наша спортсменка показала самый лучший результат (580). В финале Елене противостояла многократная медалистка чемпионатов мира и Европы Хоран Арунович из Сербии.
Украинская чемпионка была точнее (17:9) соперницы в решающей дуэли и завоевала золотую медаль турнира. Бронзу добыла в борьбе Камиль Еджеевски из Франции.
Достижения Елены Костевич
- Напомним, Елена Костевич – олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе в Афинах-2004.
- Украинка трижды выигрывала бронзовые медали Олимпийских игр (дважды в Лондоне-2012 и медаль Токио-2020).
- Костевич – двукратная чемпионка мира (2002, 2018) и четырехкратная чемпионка Европы (2015, 2016, 2019, 2022).
- В 2013 году Костевич завоевала золотую медаль Универсиады-2013.