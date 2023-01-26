У німецькому Мюнхені відбувся міжнародний турнір з кульової стрільби H&N Cup. У змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів взяла участь титулована українська спортсменка Олена Костевич.
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Українка перевершила принципову суперницю
У кваліфікації наша спортсменка показала найкращий результат (580). У фіналі Олені протистояла багаторазова медалістка чемпіонатів світу та Європи Хорана Арунович з Сербії.
Українська чемпіонка була точнішою (17:9) за суперницю у вирішальній дуелі і завоювала золоту медаль турніру. Бронзу виборола Каміль Єджеєвські з Франції.
Досягнення Олени Костевич
- Нагадаємо, Олена Костевич – олімпійська чемпіонка з кульової стрільби у Афінах-2004.
- Українка тричі вигравала бронзові медалі Олімпійських ігор (двічі в Лондоні-2012 і одна медаль Токіо-2020).
- Костевич – дворазова чемпіонка світу (2002, 2018) і чотириразова чемпіонка Європи (2015, 2016, 2019, 2022).
- У 2013 році Костевич здобула золоту медаль Універсіади-2013.