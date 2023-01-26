У німецькому Мюнхені відбувся міжнародний турнір з кульової стрільби H&N Cup. У змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів взяла участь титулована українська спортсменка Олена Костевич.

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Українка перевершила принципову суперницю

У кваліфікації наша спортсменка показала найкращий результат (580). У фіналі Олені протистояла багаторазова медалістка чемпіонатів світу та Європи Хорана Арунович з Сербії.

Українська чемпіонка була точнішою (17:9) за суперницю у вирішальній дуелі і завоювала золоту медаль турніру. Бронзу виборола Каміль Єджеєвські з Франції.

Досягнення Олени Костевич