У німецькому Коттбусі пройшов перший міжнародний етап сезону з легкої атлетики World Athletics Indoor Tour Bronze. Участь у ньому взяли дві наші спортсменки, пише 24 канал.

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Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко були серед фавориток змагань, що і підтвердили своїми результатами. Обидві українки посіли перші два місця на п'єдесталі.

Розв'язка у боротьбі за перемогу сталась на висоті 1,98 метра. Магучіх вона підкорилась із першої спроби, тоді як Геращенко виконала три стрибка. Але жоден з них не був успішним, тому вона завершила другою з показником 1,96 метра.

Бронза змагання дісталась фінській легкоатлетці Геті Туурі, яка взяла 1,90 метра. До слова вже у статусі переможниці Ярослава спробувала підкорити 2,02 метра, але їй це не вдалось.

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Результати змагань зі стрибків у висоту:

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,98 метра Ірина Геращенко (Україна) – 1,96 метра Гета Туурі (Фінляндія) – 1,90 метра

Також серед чоловіків взяв участь у стрибках з жердиною Олександр Онуфрієв. Втім українець не зміг подолати відстань 5,50 метра і вибув вже на старті змагання.