16-річний Середа взяв золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту: відео виступу
Олексій Середа вдруге за кар'єру виграв змагання зі стрибків з 10-метрової вишки. В підсумку Україна посіла третє місце у медальному заліку.
Тріумф 16-річного хлопця
В Римі вчора, 21 серпня, завершився чемпіонат Європи з водних видів спорту. У фінальний день українці змогли заробити ще дві медалі у свій залік, пише 24 канал.
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Головною нашою звитягою стала золота медаль для Олексія Середи. 16-річний плавець виграв змагання зі стрибків з вишки (10 метрів).
За свій виступ українець отримав 493,55 бала, що дозволило йому випередити британців Ноа Вільямса та Бена Катмора. Що цікаво, в цій же дисципліні брав участь ще один українець. Євген Науменко з показником 406,65 став п'ятим.До відома! Для Середи це вже друга перемога на чемпіонатах Європи з водних видів спорту. У такому ж змаганні Олексій тріумфував і у 2019 році.
Результати змагання зі стрибків з вишки:
- Олексій Середа – 493,55
- Ноа Вільямс – 459,00
- Бен Катмор – 438,35
Бронза на двох
Також не залишились у неділю без медалі Олександр Горшковозов та Олег Колодій. Хлопці вдало виступили у синхронних стрибках з трампліна (3 метри).
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Дует набрав 384,39 бала і посів третє місце, завоювавши бронзу. Попереду опинились лише пари із Великої Британії та Італії.
Результати змагання із синхронних стрибків з трампліна:
- Ентоні Хардінг / Джек Ло – 412,83
- Лоренцо Марсалья / Джованні Точчі – 387,51
- Олександр Горшковозов / Олег Колодій – 384,39
Підсумки чемпіонату Європи
На турнірі в столиці Італії спортсмени з України взяли аж 17 медалей. З них – 10 золотих, шість срібних та одна бронзова. Це дозволило нашій команді завершити чемпіонат на третьому місці в загальному заліку.
|№
|КРАЇНА
|ЗОЛОТО
|СРІБЛО
|БРОНЗА
|ВСЬОГО
|1
|Італія
|24
|24
|19
|67
|2
|Велика Британія
|10
|8
|9
|27
|3
|Україна
|10
|6
|1
|17
|4
|Німеччина
|6
|2
|7
|15
|5
|Угорщина
|5
|8
|3
|16
|6
|Нідерланди
|6
|1
|6
|13
|7
|Швеція
|4
|2
|2
|8
|8
|Франція
|3
|8
|10
|21
|9
|Румунія
|3
|1
|0
|4
|10
|Швейцарія
|1
|4
|0
|5