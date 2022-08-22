16-річний Середа взяв золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту: відео виступу

Олексій Середа вдруге за кар'єру виграв змагання зі стрибків з 10-метрової вишки. В підсумку Україна посіла третє місце у медальному заліку.

Тріумф 16-річного хлопця

В Римі вчора, 21 серпня, завершився чемпіонат Європи з водних видів спорту. У фінальний день українці змогли заробити ще дві медалі у свій залік, пише 24 канал.

Читайте також Українки Софія Лискун та Ксенія Байло стали віцечемпіонками Європи у стрибках у воду

Головною нашою звитягою стала золота медаль для Олексія Середи. 16-річний плавець виграв змагання зі стрибків з вишки (10 метрів).

За свій виступ українець отримав 493,55 бала, що дозволило йому випередити британців Ноа Вільямса та Бена Катмора. Що цікаво, в цій же дисципліні брав участь ще один українець. Євген Науменко з показником 406,65 став п'ятим.

Для Середи це вже друга перемога на чемпіонатах Європи з водних видів спорту. У такому ж змаганні Олексій тріумфував і у 2019 році.

Результати змагання зі стрибків з вишки:

Олексій Середа – 493,55 Ноа Вільямс – 459,00 Бен Катмор – 438,35

Бронза на двох

Також не залишились у неділю без медалі Олександр Горшковозов та Олег Колодій. Хлопці вдало виступили у синхронних стрибках з трампліна (3 метри).

До теми Росіян потрібно відсторони від спорту на усе життя, – синхроністка Фєдіна

Дует набрав 384,39 бала і посів третє місце, завоювавши бронзу. Попереду опинились лише пари із Великої Британії та Італії.

Результати змагання із синхронних стрибків з трампліна:

Ентоні Хардінг / Джек Ло – 412,83 Лоренцо Марсалья / Джованні Точчі – 387,51 Олександр Горшковозов / Олег Колодій – 384,39

Підсумки чемпіонату Європи

На турнірі в столиці Італії спортсмени з України взяли аж 17 медалей. З них – 10 золотих, шість срібних та одна бронзова. Це дозволило нашій команді завершити чемпіонат на третьому місці в загальному заліку.