Фєдіна: Потрібне довічне відсторонення
Українська синхроністка Марта Фєдіна, яка має у своєму активі 6 золотих медалей ЧЄ-2022, поділилася думками щодо відсторонення росіян від світового спорту.
До теми 8 золотих нагород: Українки виграли медальний залік на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Спортсменка розповіла, що у неї є відчуття, що санкції проти російських атлетів можуть пом'якшити. Вона наголосила, що FINA затягувала з рішення щодо відсторонення представників країн-агресора.
"FINA – одна з останніх спортивних міжнародних організацій, яка відмовила в участі росіянам та білорусам на змаганнях. У багатьох федераціях це зробили одразу, а FINA дуже довго тягнула з цим рішенням. Але ми весь час їм писали.
Наша тренерка Світлана Саідова писала їм листи, бо вона є членом FINA. Ми постійно відмічали організацію у наших постах в інстаграмі. У підсумку росіян таки відсторонили. Не можу сказати, що ми дуже сильно раді, бо це така подія, яка мусила статися", – сказала синхроністка.
Синхроністка наголосила, що спортсменів з росії потрібно назавжди відсторонити від міжнародної арени.
Було очевидно, що їх треба відсторонити від усіх змагань. І я вважаю, що не на рік, а на усе життя. Що вони роблять з нашою країною, людьми сім’ями, дітьми, я не уявляю… Це дуже слабке покарання – потрібне довічне відсторонення, на мою думку,
– заявила Фєдіна.
Тріумфальний виступ українських синхроністок у Римі
Українки виграли 8 золотих нагород та перемогли у медальному заліку.
Усі медалі українок:
- Команда: технічна програма – "золото"
- Команда: довільна програма – "золото"
- Команда: гайлайт – "золото"
- Команда: комбінація – "золото"
- Соло (жінки): Марта Фєдіна – технічна програма – "золото"
- Соло (жінки): Марта Фєдіна – довільна програма – "золото"
- Дует (жінки): Марина та Владислава Алексіїви – технічна програма – "золото"
- Дует (жінки): Марина та Владислава Алексіїви – довільна програма – "золото"