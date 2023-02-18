Віцепрезидент УАФ назвав помилкою свій другий прихід на тренерський місток Динамо
Джерело:Sport Arena
Віцепрезидент Української асоціації футболу Олексій Михайличенко пригадав свій тренерський досвід у київському Динамо. Наставник назвав другий прихід на тренерський місток киян його помилкою.
Представник УАФ двічі був біля керма "біло-синіх". Із 2002 по 2003 роки Михайличенко був очолював киян, а вже з 2012-го по 2013 роки працював помічником головного тренера та встиг покерувати головною командою з приставкою в.о. Вдруге Олексій Олександрович повноцінно очолив Динамо у серпні 2019 року.
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Михайличенко: Складно було після такої паузи
Пропрацював на чолі киян до липня 2020 року. Цей другий прихід Михайличенка, але із дуже великою перервою. В інтерв'ю Михайличенко розповів, що жодного разу не обговорював своє звільнення з президентом Динамо Ігорем Суркісом.
Наставник зізнався, що причиною його звільнення стали не лише футбольні моменти.
"Я 10 років не тренував. Складно було після такої паузи. Однак, я все одно перебував в обоймі, бачив і знав всіх футболістів. Не можна сказати, що я просто так зайшов з вулиці й почав тренувати, але було важко", – сказав колишній тренер киян.
Михайличенко називає свій другий прихід до тренерського містка "біло-синіх" своєю помилкою.
Мабуть, це була моя помилка, тому що я не готував цю команду, взяв її посеред сезону, потім наче зимові збори пройшли дуже гарно, але COVID-19 зруйнував все. Пам'ятаю той час, коли хтось тренується, хтось – ні, по одному, по два. Хто роз'їхався, хто перехворів. Все вщент розсипалося,
– додав Михайличенко.
Робота Михайличенка у Динамо
- Робота у Динамо була наразі останнім тренерським досвідом на клубному рівні. Із липня 2020-го по травень 2021-го років був спортивним директором киян. Це вже третій прихід Михайличенка до цієї керівної посади.
- Разом із "біло-синіми" здобув усі українські трофеї. Кияни двічі під його керівництвом ставали чемпіонами країни та здобули дві перемоги у Кубку та одну звитягу у Суперкубку України. Під час другого офіційного приходу здобув не лише Кубок України, а й срібні нагороди УПЛ.
- Також очолював молодіжку "синьо-жовтих" (2004 – 2008) та збірну України (2008 – 2009).
- Після чого відійшов до справ Української асоціації футболу, де працює першим віцепрезидентом та організатором команди.