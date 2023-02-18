Представник УАФ двічі був біля керма "біло-синіх". Із 2002 по 2003 роки Михайличенко був очолював киян, а вже з 2012-го по 2013 роки працював помічником головного тренера та встиг покерувати головною командою з приставкою в.о. Вдруге Олексій Олександрович повноцінно очолив Динамо у серпні 2019 року.

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Михайличенко: Складно було після такої паузи

Пропрацював на чолі киян до липня 2020 року. Цей другий прихід Михайличенка, але із дуже великою перервою. В інтерв'ю Михайличенко розповів, що жодного разу не обговорював своє звільнення з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

Наставник зізнався, що причиною його звільнення стали не лише футбольні моменти.

"Я 10 років не тренував. Складно було після такої паузи. Однак, я все одно перебував в обоймі, бачив і знав всіх футболістів. Не можна сказати, що я просто так зайшов з вулиці й почав тренувати, але було важко", – сказав колишній тренер киян.

Михайличенко називає свій другий прихід до тренерського містка "біло-синіх" своєю помилкою.

Мабуть, це була моя помилка, тому що я не готував цю команду, взяв її посеред сезону, потім наче зимові збори пройшли дуже гарно, але COVID-19 зруйнував все. Пам'ятаю той час, коли хтось тренується, хтось – ні, по одному, по два. Хто роз'їхався, хто перехворів. Все вщент розсипалося,

– додав Михайличенко.

Робота Михайличенка у Динамо