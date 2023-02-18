Представитель УАФ дважды находился у руля "бело-синих". С 2002 по 2003 годы Михайличенко возглавлял киевлян, а уже с 2012 по 2013 годы работал помощником главного тренера и успел поруководить главной командой с приставкой и.о. Второй раз Алексей Александрович полноценно возглавил Динамо в августе 2019 года.
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Михайличенко: Сложно было после такой паузы
Проработал во главе киевлян до июля 2020 года. Это второй приход Михайличенко, но с большим перерывом. В интервью Михайличенко рассказал, что ни разу не обсуждал свое увольнение с президентом Динамо Игорем Суркисом.
Наставник признался, что причиной его увольнения стали не только футбольные моменты.
"Я 10 лет не тренировал. Сложно было после такой паузы. Однако я все равно находился в обойме, видел и знал всех футболистов. Нельзя сказать, что я просто так зашел с улицы и начал тренировать, но было тяжело", – сказал бывший тренер киевлян.
Михайличенко называет свой второй приход к тренерскому мостику "бело-синих" своей ошибкой.
Пожалуй, это была моя ошибка, потому что я не готовил эту команду, взял ее посреди сезона, потом как зимние сборы прошли очень хорошо, но COVID-19 разрушил все. Помню то время, когда кто тренируется, кто – нет, по одному, по два. Кто разъехался, кто переболел. Все дотла рассыпалось,
– добавил Михайличенко.
Работа Михайличенко в Динамо
- Работа в Динамо была последним тренерским опытом на клубном уровне. С июля 2020-го по май 2021-го был спортивным директором киевлян. Это уже третий приход Михайличенко в эту руководящую должность.
- Вместе с "бело-синими" получил все украинские трофеи. Киевляне дважды под его руководством становились чемпионами страны и одержали две победы в Кубке и одну победу в Суперкубке Украины. Во время второго официального прихода завоевал не только Кубок Украины, но и серебряные награды УПЛ.
- Также возглавлял молодежку "сине-желтых" (2004 – 2008) и сборную Украины (2008 – 2009).
- После чего отошел к делам Украинской ассоциации футбола, где работает первым вице-президентом и организатором команды.