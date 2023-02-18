Представитель УАФ дважды находился у руля "бело-синих". С 2002 по 2003 годы Михайличенко возглавлял киевлян, а уже с 2012 по 2013 годы работал помощником главного тренера и успел поруководить главной командой с приставкой и.о. Второй раз Алексей Александрович полноценно возглавил Динамо в августе 2019 года.

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Михайличенко: Сложно было после такой паузы

Проработал во главе киевлян до июля 2020 года. Это второй приход Михайличенко, но с большим перерывом. В интервью Михайличенко рассказал, что ни разу не обсуждал свое увольнение с президентом Динамо Игорем Суркисом.

Наставник признался, что причиной его увольнения стали не только футбольные моменты.

"Я 10 лет не тренировал. Сложно было после такой паузы. Однако я все равно находился в обойме, видел и знал всех футболистов. Нельзя сказать, что я просто так зашел с улицы и начал тренировать, но было тяжело", – сказал бывший тренер киевлян.

Михайличенко называет свой второй приход к тренерскому мостику "бело-синих" своей ошибкой.

Пожалуй, это была моя ошибка, потому что я не готовил эту команду, взял ее посреди сезона, потом как зимние сборы прошли очень хорошо, но COVID-19 разрушил все. Помню то время, когда кто тренируется, кто – нет, по одному, по два. Кто разъехался, кто переболел. Все дотла рассыпалось,

– добавил Михайличенко.

Работа Михайличенко в Динамо