Земляк Залужного став найкращим гравцем матчу Україна – Хорватія молодіжного Євро-2023
Джерело:УЄФА
Молодіжна збірна України з перемоги над Хорватією розпочала свій виступ на Євро-2023. Героєм поєдинку з "картатими" став вінгер "синьо-жовтих" Олексій Кащук.
Після завершення поєдинку УЄФА визначила найкращого гравця матчу Україна – Хорватія (2:0) 1-го туру групового етапу Євро-2023. Нагороду отримав вихованець Шахтаря Олексій Кащук.
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Результативні дії технічного вінгера допомогли команді Ротаня здобути першу перемогу на чемпіонаті Європи. На 19-й хвилині матчу українець забив гол, якому міг позаздрити Мессі. А на початку другого тайму Кащук віддав пас-цукерку на Данила Сікана, який подвоїв перевагу "синьо-жовтих".
Забив перший м’яч завдяки блискучого проходу, дриблінгу та впевненого удару по воротах. Зробив вивірену передачу, після якої було забито другий м’яч. Створював постійну загрозу супернику своїми проходами та був надійний в обороні,
– йдеться в офіційному повідомленні УЄФА.
Що відомо про найкращого гравця матчу Україна – Хорватія
- Олексій Кащук народився 29 червня 2000 року у Звягелі Житомирської області – батьківщині Лесі Українки та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Футбольну освіту Олексій здобув у Академії донецького Шахтаря.
- У 2019 році разом зі збірною Україною U20 став чемпіоном світу.
- На правах оренди захищав кольори Маріуполя в УПЛ та Сабаха в чемпіонаті Азербайджану.
- У сезоні 2022/23 забив 16 голів та віддав 10 асистів у 33 матчах за азербайджанський клуб.
- Трансферна вартість Кащука становить 1 мільйон євро.