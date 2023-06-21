Після завершення поєдинку УЄФА визначила найкращого гравця матчу Україна – Хорватія (2:0) 1-го туру групового етапу Євро-2023. Нагороду отримав вихованець Шахтаря Олексій Кащук.

До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Результативні дії технічного вінгера допомогли команді Ротаня здобути першу перемогу на чемпіонаті Європи. На 19-й хвилині матчу українець забив гол, якому міг позаздрити Мессі. А на початку другого тайму Кащук віддав пас-цукерку на Данила Сікана, який подвоїв перевагу "синьо-жовтих".

Забив перший м’яч завдяки блискучого проходу, дриблінгу та впевненого удару по воротах. Зробив вивірену передачу, після якої було забито другий м’яч. Створював постійну загрозу супернику своїми проходами та був надійний в обороні,

– йдеться в офіційному повідомленні УЄФА.

Що відомо про найкращого гравця матчу Україна – Хорватія